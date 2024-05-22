Как изменятся выплаты работающих лиц

Вследствие апрельского перерасчета, вырастут выплаты работающих пенсионеров. Надбавка за новоприобретенный стаж будет начислена уже в июне, из-за того, что отчеты об уплате ЕСВ подаются до 10 мая.

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Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– сообщает ПФУ.

Кроме того, под перерасчет могут попасть и выплаты пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых за выслугу лет. Дополнительным условием для этого является приобретение лицом пенсионного возраста.

Напомним! Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Все зависит от количества приобретенного стажа.

У кого вырастут пенсии на почти 600 гривен

Пенсионеры старше 80 лет, которые имеют пенсию менее 10 340,35 гривны получат надбавку по возрасту в размере 570 гривен. Возрастная доплата предоставляется с момента, когда лицо достигает 70 лет.

Эта надбавка со временем растет. Сейчас ее размер таков:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Заметьте! Надбавка по возрасту автоматически добавляется к пенсии в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.