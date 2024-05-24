Зазначається, що Німеччина надає бронемашини спільно з Данією. Також Україна отримає більше боєприпасів, дронів та HIMARS.
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Допомога від Німеччини
Німеччина 24 травня оголосила про новий пакет для допомоги. Повідомляється, що він включає таке озброєння
- 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
- 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8 500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- 1 броньована інженерна машина DACHS;
- 1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 4 протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
- 2 протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 мільйона патронів до вогнепальної зброї.
Підтримка партнерів
- У четвер, 23 травня, видання AP повідомило, що Сполучені Штати вже незабаром можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Очікується, що його сума становитиме 275 мільйонів доларів. За словами джерел, цей пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів.
- Окрім цього, наразі триває дискусія щодо скасування заборони на удари американською зброєю по Україні. Адміністрація Байдена противиться цьому рішенню. Однак неочікувано спікер Палати Майк Джонсон заявив, що Україні потрібно дозволити вести війну з країною-агресоркою так, як ми вважаємо за потрібне.
- Володимир Зеленський прокоментував розмови про можливість введення військ НАТО в Україну. За його словами, держава позитивно відтала б будь-яку допомогу, проте конкретних пропозицій наразі немає.