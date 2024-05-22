Спікер Палати представників США заявив, що нашій державі потрібно дозволити вести війну з країною-агресоркою так, як ми вважаємо за потрібне. Адже спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою.

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Що каже Майк Джонсон

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова розповіла спікеру, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Байдена дозволити Україні бити по Росії американською зброєю.

Водночас журналістка поцікавилася в американського посадовця його думку стосовно цієї ідеї та те, чи підтримав би він її. Адже в України є зброя від Сполучених Штатів, однак існують обмеження щодо його застосування.

Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч,

– заявив він.

Джонсон також додав, що спроба контролювати зусилля нашої держави на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для Сполучених Штатів.

Що цьому передувало