Спікер Палати представників США заявив, що нашій державі потрібно дозволити вести війну з країною-агресоркою так, як ми вважаємо за потрібне. Адже спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою.
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Що каже Майк Джонсон
Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова розповіла спікеру, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Байдена дозволити Україні бити по Росії американською зброєю.
Водночас журналістка поцікавилася в американського посадовця його думку стосовно цієї ідеї та те, чи підтримав би він її. Адже в України є зброя від Сполучених Штатів, однак існують обмеження щодо його застосування.
Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч,
– заявив він.
Джонсон також додав, що спроба контролювати зусилля нашої держави на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для Сполучених Штатів.
Що цьому передувало
- Так, 22 травня Комітет з розвідки Палати представників США опублікував звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони країни Ллойда Остіна. Представники Конгресу висловили "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії.
- Днями The Wall Street Journal писало, що за даними деяких американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня та стосується ударів американською зброєю по цілях у Росії, наразі розглядається.
- Як наголошує WSJ, Сполучені Штати надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для завдавання ударів по цілях на території Росії.
- Сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані. Зокрема, сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заборона США та інших країн Заходу бити по території Росії їхньою зброєю допомогла створити у прикордонних областях агресорки певні укриття та спричинила складнощі.