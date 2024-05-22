Спикер Палаты представителей США заявил, что нашему государству нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным. Ведь попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой.

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Что говорит Майк Джонсон

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова рассказала спикеру, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Байдена позволить Украине бить по России американским оружием.

В то же время журналистка поинтересовалась у американского чиновника его мнение относительно этой идеи и то, поддержал бы он ее. Ведь в Украине есть оружие от Соединенных Штатов, однако существуют ограничения по его применению.

Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор,

– заявил он.

Джонсон также добавил, что попытка контролировать усилия нашего государства на микроуровне является не очень хорошей политикой для Соединенных Штатов.

Что этому предшествовало