Спикер Палаты представителей США заявил, что нашему государству нужно позволить вести войну со страной-агрессором так, как мы считаем нужным. Ведь попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой.
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Что говорит Майк Джонсон
Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова рассказала спикеру, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Байдена позволить Украине бить по России американским оружием.
В то же время журналистка поинтересовалась у американского чиновника его мнение относительно этой идеи и то, поддержал бы он ее. Ведь в Украине есть оружие от Соединенных Штатов, однако существуют ограничения по его применению.
Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор,
– заявил он.
Джонсон также добавил, что попытка контролировать усилия нашего государства на микроуровне является не очень хорошей политикой для Соединенных Штатов.
Что этому предшествовало
- Так, 22 мая Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны страны Ллойду Остину. Представители Конгресса выразили "сильную поддержку" предоставлению разрешения Украине атаковать цели на территории России.
- На днях The Wall Street Journal писало, что по данным некоторых американских чиновников, запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе и касается ударов американским оружием по целям в России, сейчас рассматривается.
- Как отмечает WSJ, Соединенные Штаты предоставили ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.
- Сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы. В частности, сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным.
- Аналитики Института изучения войны считают, что запрет США и других стран Запада бить по территории России их оружием помог создать в приграничных областях агрессорки определенные укрытия и вызвал сложности.