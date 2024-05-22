Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что США может позволить применять их оружие для ударов по вражеским целям неофициально. То есть США будет отвергать любые вбросы России по этому поводу, а Украина уже сама будет отвечать на претензии Кремля.

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'Некоторые страны, по словам политолога, уже дали Украине "зеленый свет" по применению оружия по территории России. США же официально. на уровне Белого дома, такое согласие не дадут. На это влияет избирательный процесс в стране, есть определенное количество демократов, для которых такое решение неприемлемо. С одной стороны демократы поддерживают Украину, считают Россию страной-агрессором, но бить по ее территории украинцам американским оружием не позволяют.

Хотя любое оружие, которое пересекает границу Украины, попадает в руки наших военных становится автоматически украинским,

– отметил Рейтерович.

По мнению политолога, в ближайший месяц Украина получит согласие на право поражать вражеские цели на территории России, просто не в формальном формате. То есть США будет отвергать претензии России, а Украина будет сама отвечать на упреки Кремля.

Это вариант, который может нас устроить, потому что россиянам надо будет это все доказывать, а у них с этим очень сложно. У них нет никаких механизмов, как нажать на США,

– отметил Рейтерович.

Позиции стран относительно ударов по России: кратко