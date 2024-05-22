Для этого конгрессмены призвали парламент США ускорить поставки вооружения Украине. Кроме того, они предлагают расширить тренировки украинцев на истребителях F-16.

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В США просят разрешить Украине бить по России западным оружием

Глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

В частности, по словам американского чиновника, украинская сторона выразила серьезную обеспокоенность, заявив, что "ситуация сейчас хуже, чем когда-либо".

Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО,

– отметил Тернер.

Инициаторы считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена, которую нужно изменить.

"Это очень важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", – говорится в письме.

Следует отметить, что это письмо Ллойду Остину, по состоянию на 21 мая, подписали 13 конгрессменов.

Конгрессмены направили письмо в Пентагон по Украине / Фото с аккаунта Комитета по разведке Палаты представителей США в соцсети Х

Конгрессмены просят усилить тренировку украинцев на F-16

Конгрессмены из Палаты представителей также призвали Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которых США тренируют на истребителях F-16.

Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины.

– написали американские чиновники.

В письме отмечено, что, по данным ВВС США, до конца 2024 года в стране завершат тренировки всего 12 пилотов из Украины. Конгрессмены подчеркнули, что этого для нашего государства "просто недостаточно".

"Украина – в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете по сравнению с другими иностранными странами", – отметили члены Комитета разведки Палаты представителей.

Законодатели также указали, что Киев просит для защиты "больших городских территорий" как минимум 7 дополнительных систем Patriot. Поэтому призывали сотрудничать, чтобы ускорить поставки ресурсов в Украину.

В то же время конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в своем твиттере написал, что Министерство обороны США должно немедленно выполнить эти срочные запросы от Украины, чтобы "предотвратить дальнейшее продвижение России".

США и все свободолюбивые страны должны защищать своих союзников от террористов и коммунистических диктаторов,

– говорится в сообщении конгрессмена.

Среди подписавших письмо конгрессменов несколько демократов. В частности, это конгрессмены Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.