В то же время Бурланж подчеркнул, что Франция и западные партнеры не имеют желания воевать с Россией и "вмешиваться в театр военных действий".

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Во Франции просят отказаться от сдержанности

Жан-Луи Бурланж написал письмо к французскому руководству и призвал его отказаться от "сдержанности и принять решение" о снятии табу на возможность бить Украине по российским целям французским оружием.

Время, кажется, настало... Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора,

– подчеркнул председатель комитета.

Он отметил, что такое решение будет полностью законным, ведь оно "положит конец неприемлемой асимметрии между агрессором и жертвой".

По его словам, последнее время на Западе начали "сдвигаться линии по использованию западного оружия, поставленного в Киев".

В письме говорится также, что в военном плане вся территория Украины пострадала от российских ударов оружием, которое поставляли Москве ее северокорейские и иранские партнеры.

Между тем под руководством Вашингтона союзники Украины требовали от Киева не наносить удары по территории России, боясь эскалации. Поэтому до сих пор Украина атаковала Россию только оружием собственного производства.

Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора,

– пишет французский депутат.

Удары по России западным оружием: что известно