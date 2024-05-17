В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Президент Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что уже обсуждал с французским лидером этот вопрос, пишет 24 Канал.

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Зеленский назвал инициативу Макрона логичной

Макрон имел несколько предложений: миссия НАТО будет тренировать украинские войска в Украине; в Украине создадут подземные хабы для ремонта западной техники; представители НАТО будут стоять на украинской границе.

Во время последней встречи с журналистами Зеленский назвал проведение тренировок в Украине логичным. "Мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу", – сказал президент Украины.

Он добавил, что в таком случае будет проходить и сотрудничество по разминированию. Положительно Зеленский относится также к созданию хаба по ремонту, например, французской техники на территории Украины, чтобы не переправлять ее во Францию.

Я на это смотрю очень положительно, скажу честно. Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне,

– считает Зеленский.

Что думают другие страны о введении войск НАТО в Украину