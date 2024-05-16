Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании Военного комитета начальников штабов обороны. Он также добавил, что от скорости передачи западного оружия зависит и жизнь украинцев, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Как западное оружие влияет на ход войны
Роб Бауэр отметил, что от скорости передачи западного оружия зависит жизнь украинцев.
Время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами. Оно измеряется человеческими жизнями. В странах Альянса неделя – это неделя. В Украине неделя – это мать... отец... ребенок... друг... любимая... потерянные навсегда,
– сказал Роб Бауэр.
Председатель Военного комитета Альянса заявил, что Украина продолжит получать помощь от партнеров. Он призвал страны НАТО между достижением целей Альянса и поддержкой Украины выбирать поддержку.
Адмирал Бауэр говорит, что со своей стороны российское руководство "готово пожертвовать сотнями тысяч собственных людей, даже не заботясь о том, чтобы забрать их трупы с поля боя".
По его словам, российские власти также готовы поставить под угрозу благосостояние многих людей, используя пищу, энергию и миграцию как оружие. Впрочем, Украина еще имеет шансы на победу.
Для Украины еще не поздно одержать победу. Свобода Украины не может погибнуть, не должна погибнуть и не погибнет,
– добавил Бауэр.
Военная помощь: последние новости
- США объявили о дополнительные 2 миллиарда долларов помощи для Украины. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, эти средства выделили на нужды промышленной базы государства.
- 14 мая Франция также объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Так, в Минобороны страны сообщили, что предоставят ракеты к системам противовоздушной обороны SAMP/T.
- Украина получит от Германии новую систему ПВО IRIS-T. Она должна поступить до конца мая этого года.