Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что НАТО может рассматривать вариант вступления Украины в альянс без будущих деоккупированных территорий. Однако пока инициатива вступления остается за нашей страной.

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Какие рассматривают варианты

По словам Рейтеровича, в Офисе Президента точно не рассматривают вариант, когда бы часть Украины вступила бы в НАТО, а оккупированные территории нет. У Украины есть четкое видение – освобождение и деоккупация все территорий, которые были временно захвачены Россией.

Однако такой вариант могут рассматривать наши партнеры. Политолог отметил, что из-за этого не нужно волноваться или злиться, ведь в странах НАТО механизмы принятия решений очень отличается от Украины.

Там в основе есть сценарный подход. Они должны рассматривать различные варианты сценариев, программы, то есть иметь варианты, как ситуация будет развиваться в зависимости от тех или иных обстоятельств,

– отметил Рейтерович.

Именно поэтому, по мнению политолога, НАТО может рассматривать вариант вступления большей, не оккупированной, территории Украины в НАТО. Однако пока – это лишь один из сценариев, который не является приоритетным.

Есть кипа сценариев и этот сценарий пока не лежит наверху. Наверху лежит другой – тот, который согласован с Украиной. Однако это не означает, что другой сценарий, о котором мы упоминали, может стать актуальным,

– заметил Рейтерович.

Украина, по мнению политолога, должна быть готова к любым вариантам, которые могут рассматривать страны НАТО и иметь свои сценарии, варианты, которые позволят нашей стране подстроиться под любую ситуацию и максимально отстоять свои национальные интересы.

Когда могут обсудить вступление

Происходит подготовка к саммиту мира, где, по предположению Рейтеровича, страны должны согласовать мирный план.

"Визит Энтони Блинкена с этим связан. Не только говорится о какой-то символической поддержке на фоне активизации россиян в Харьковской области", – добавил политолог.

Важно! Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Вашингтонский саммит позволит обеспечить вступление Украины в НАТО, а сам процесс благодаря им должен быть быстрым и гладким.

Вступление Украины в НАТО: что известно