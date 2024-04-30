Столтенберг вместе с Владимиром Зеленским встретились с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО. Один из украинских военных попросил гостя назвать препятствие, которое стоит на пути присоединения Украины к Альянсу, передает 24 Канал.

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Нет единогласия

Генсек ответил, что все союзники соглашаются, что Украина в будущем станет членом НАТО, и что нужно двигаться к этой цели. Украинские военные должны работать много для того, чтобы быть полностью взаимосовместимыми, соответствовать всем натовским стандартам на момент появления политического решения.

Столтенберг объяснил, почему Киев до сих пор не пригласили в Альянс. По его словам, для такого шага нужно не простое большинство, а согласие всех 32 союзников. Однако, на данный момент такого согласия нет.

Ранее генсек отмечал, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле этого года, приглашения не будет. Впрочем, он выразил надежду, что рано или поздно это случится, когда наступит "правильное время".

В то же время Столтенберг считает, что между странами НАТО и Украиной должны быть долгосрочные и серьезные договоренности, которые заставят Москву осознать, что ей не удастся победить ни сегодня, ни завтра.

Украина на это заслужила

В свою очередь президент Зеленский выразил надежду, что Украина вскоре может получить приглашение в Альянс, в частности на саммите в Вашингтоне. Это событие глава государства назвал знаковым. Ведь оно может стать моментом силы для Альянса, или наоборот.

Президент подчеркнул, что Украина заслужила приглашение защитой общих ценностей и своей борьбой.

Впрочем, Зеленский признает, что о полноправном членстве нашей страны в НАТО в условиях войны не может идти речи.

Напомним, что сейчас идет подготовка к Саммиту мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии. Кроме того, Украина и США готовят двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет.