Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що НАТО може розглядати варіант вступу України в альянс без майбутніх деокупованих територій. Однак поки ініціатива вступу залишається за нашою країною.

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Які розглядають варіанти

За словами Рейтеровича, в Офісі Президента точно не розглядають варіант, коли б частина Україна вступила б у НАТО, а окуповані території ні. В України є чітке бачення – звільнення та деокупація всі територій, які були тимчасово захоплені Росією.

Однак такий варіант можуть розглядати наші партнери. Політолог наголосив, що через це не потрібно хвилюватись чи злитись, адже в країнах НАТО механізми прийняття рішень дуже відрізняється від України.

Там в основі є сценарний підхід. Вони повинні розглядати різноманітні варіанти сценаріїв, програми, тобто мати варіанти, як ситуація буде розвиватися залежно від тих чи інших обставин,

– зазначив Рейтерович.

Саме тому, на думку політолога, НАТО може розглядати варіант вступу більшої, не окупованої, території України в НАТО. Однак поки що – це лише один із сценаріїв, який не є пріоритетним.

Є стос сценаріїв і цей сценарій поки не лежить нагорі. Нагорі лежить інший – той, який узгоджений з Україною. Однак це не означає, що інший сценарій, про який ми згадували, може стати актуальним,

– зауважив Рейтерович.

Україна, на думку політолога, повинна бути готова до будь-яких варіантів, які можуть розглядати країни НАТО та мати свої сценарії, варіанти, які дозволять нашій країні підлаштуватись під будь-яку ситуацію та максимально відстояти свої національні інтереси.

Коли можуть обговорити вступ

Відбувається підготовка до саміту миру, де, за припущенням Рейтеровича, країни мали б узгодити мирний план.

"Візит Ентоні Блінкена з цим пов'язаний. Не тільки мовиться про якусь символічну підтримку на фоні активізації росіян в Харківській області", – додав політолог.

Важливо! Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс. За його словами, Вашингтонський саміт дасть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес завдяки їм має бути швидким і гладким.

Вступ України в НАТО: що відомо