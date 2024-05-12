Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що вступ військ НАТО у війну буде у випадку, якщо Росія прорве український фронт та піде на Європу. Поки наші союзники можуть розгорнути системи ППО в сусідніх країнах України та готувати українських військових.
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У випадку загрози для Європи
За словами Маломужа, підготовка українських спеціалістів, спецпризначенців, використання українськими операторами французьких засобів може бути найближчим часом за запитом України. Однак залучення французьких військових бригад буде лише в тому випадку, якщо Росія прорве український фронт та буде рухатись в Європу.
При загрозі країнам НАТО та Європі якраз цей формат буде вирішальним,
– зазначив генерал армії.
Якраз в такому випадку Україна могла б звернутись по допомогу, згідно зі статутом ООН, як країна-жертва. Країни НАТО повинні б були надати свою допомогу, щоб захистити себе від потенційного ворога.
Не всі країни готові б були поставити (свої війська – 24 Канал), але, наприклад, Франція, можливо, країни Балтії та Польща можуть поставити реальні контингенти,
– зауважив Маломуж.
Як країни НАТО можуть допомогти
На думку генерала армії, формат допомоги, який би могли зараз запропонувати країни НАТО – це розгортання своїх систем ППО, наприклад, в Польщі та Румунії для збиття дронів та ракет Росії, які летять в Україну.
А системи радіолокацій будуть давати нам дані про всі польоти російських ракет та безпілотників для того, щоб разом з нашими партнерами збивати ці літальні об'єкти, аби не допустити масованих ударів, знищення інфраструктури, військових об'єктів й тим більше людей,
– додав Маломуж.
Заява Макрона про введення військ: останні новини
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- Еммануель Макрон сподівається, що французьким військам не доведеться воювати в Україні. За його словами, такий варіант буде реальним, якщо Росія зайде занадто далеко та загрожуватиме інтересам Франції.
- Володимир Зеленський пояснив, що НАТО може тренувати українських солдатів в Україні, в нашій країні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку, а представники НАТО можуть стояти на кордоні. Однак він не чув від Макрона пропозицію саме про введення військ НАТО.