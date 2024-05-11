Після того, як на початку квітня США та Велика Британія взяли участь у відбитті повітряної атаки Ірану на Ізраїль, президент Зеленський заявив, що союзники теж могли б у такий спосіб допомогти Україні.

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Альянс може взяти під своє крило Захід України

Як виявилося, таку думку поділяють чимало депутатів у Бундестазі. Так, представники Вільної демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу та "Зелених" вважають за доцільне розглянути варіант залучення систем ППО на території Польщі та Румунії для захисту неба над західними областями України.

Ідея збивати російські безпілотники за допомогою ППО Альянсу належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів та розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Один із прихильників використання ППО НАТО для захисту українського неба – депутат від ХДС Родеріх Кізеветтер зауважив, що приклад Ізраїлю довів, що у цьому разі держави, які надають допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

Нагадаємо, що наразі країни Альянсу не наважуються збивати російські дрони і ракети, навіть коли вони перетинають їхній повітряний простір. Про це засвідчив випадок із Польщею. Під час однієї з масованих атак ракета окупантів кілька секунд побувала у польському повітряному просторі. Втім, у Варшаві вирішили її не збивати, бо, мовляв, знали, що вона повернеться в Україні.

Зеленський закидав Альянсу подвійні стандарти

Президент Зеленський після 14 квітня, коли союзники допомогли Ізраїлю у відсічі іранської атаки, заявив, що був би радий, якби НАТО взяло участь у збитті ракет над Україною із території країн-членів.

Глава держави пригадав, що з перших днів війни просив Захід закрити небо над Україною. Втім, він відмовлявся, пояснюючи це тим, що Україна не є країною НАТО, і вони не хочуть бути втягнутими у війну з Росією.

Одначе, тепер у випадку з Ізраїлем, партнери продемонстрували подвійні стандарти. Вони "заплющили очі" на те, що Ізраїль не є країною НАТО.

Слід зауважити, що у Білому домі тоді знову заявили, що США не братимуть участі у відбитті російських повітряних атак на Україну. Таку ж позицію висловила Велика Британія.