После того, как в начале апреля США и Великобритания приняли участие в отражении воздушной атаки Ирана на Израиль, президент Зеленский заявил, что союзники тоже могли бы таким образом помочь Украине.

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Альянс может взять под свое крыло Запад Украины

Как оказалось, такое мнение разделяют немало депутатов в Бундестаге. Так, представители Свободной демократической партии, Христианско-демократического союза и "Зеленых" считают целесообразным рассмотреть вариант привлечения систем ПВО на территории Польши и Румынии для защиты неба над западными областями Украины.

Идея сбивать российские беспилотники с помощью ПВО Альянса принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, также бывшему помощнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнриху Браусу.

По мнению Ланге, это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров и разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Один из сторонников использования ПВО НАТО для защиты украинского неба – депутат от ХДС Родерих Кизеветтер заметил, что пример Израиля доказал, что в этом случае государства, которые оказывают помощь, не становятся автоматически сторонами конфликта.

Напомним, что сейчас страны Альянса не решаются сбивать российские дроны и ракеты, даже когда они пересекают их воздушное пространство. Об этом показал случай с Польшей. Во время одной из массированных атак ракета оккупантов несколько секунд побывала в польском воздушном пространстве. Впрочем, в Варшаве решили ее не сбивать, потому что, мол, знали, что она вернется в Украину.

Зеленский обвинял Альянс в двойных стандартах

Президент Зеленский после 14 апреля, когда союзники помогли Израилю в отпоре иранской атаки, заявил, что был бы рад, если бы НАТО приняло участие в сбитии ракет над Украиной с территории стран-членов.

Глава государства вспомнил, что с первых дней войны просил Запад закрыть небо над Украиной. Впрочем, он отказывался, объясняя это тем, что Украина не является страной НАТО, и они не хотят быть втянутыми в войну с Россией.

Однако, теперь в случае с Израилем, партнеры продемонстрировали двойные стандарты. Они "закрыли глаза" на то, что Израиль не является страной НАТО.

Следует заметить, что в Белом доме тогда снова заявили, что США не будут участвовать в отражении российских воздушных атак на Украину. Такую же позицию выразила Великобритания.