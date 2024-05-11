Для того чтобы защитить Харьков и Харьковскую область от вражеских бомбардировок Украине необходимы самолеты F-16. Кроме того, наши партнеры могли бы сделать еще один шаг для более эффективного противодействия оккупантам. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

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Харьков надо обезопасить

Россияне прицельно атакуют приграничье Харьковщины и пытаются прорваться, из-за чего происходит массовая эвакуация местного населения. 10 мая тревога в Харьковской области продолжалась более 13 часов – с 9 до 23 часов.

Уже за 11 мая россияне выпустили более 20 КАБов. Также оккупанты бьют из РСЗО, артиллерии и используют дроны. Чтобы обезопасить местных, украинским военным очень необходима авиация. В частности, говорится о F-16.

Харьков просто уничтожают. Нам и нашим партнерам надо понимать, что быстрее мы привлечем, в частности, F-16, то лучше будет для всех. Потому что если он будет оснащен правильными ракетами, то мы сможем отгонять Су-34 и Су-35, которые переносят бомбы,

– отметил Константин Криволап.

Дело в том, что F-16 могут использовать по-разному, ведь они проходили серьезные модификации. Это в значительной степени также зависит от оборудования, которое на них будет стоять. А если украинским пилотам позволить бы использовать эти истребители и на территории России, то и результатов от них было бы больше.

"Нашим партнерам нужно сделать этот шаг и позволить использовать американские ракеты (по территории России – 24 Канал). Тогда мы сможем уничтожать российские РСЗО и "Искандеры", что есть в той зоне", – подчеркнул авиаэксперт.

Почему F-16 – лучшие

Использование западного оружия по российской территории всегда было очень сложным вопросом. Однако за последнее время позиция некоторых наших партнеров изменилась. Например, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Украина может бить британским оружием по объектам в России.

Мы можем использовать из британского оружия Storm Shadow. Но учитывая наши потребности и задачи, это не будет совсем правильно. В этом случае лучше было бы использовать (по территории России – 24 Канал) именно F-16 с ракетами воздух-земля, уничтожая то, чем бьют по нашему Харькову и Харьковской области,

– отметил Криволап.

Например, наш Су-34 также может подниматься в воздух и патрулировать местность. Но проблема в том, объяснил авиаэксперт, что ракеты Storm Shadow нельзя использовать в полном объеме с точки зрения их управления. Имеется в виду, что уже в полете им нельзя назначить цель, это нужно делать на земле. В этом случае Су является лишь носителем, а для некоторых поражений это может быть проблемой.

"Поэтому эффективнее F-16 с ракетами, которые позволяют бить по поверхности земли. Там дистанции не только большие. Поэтому, говоря о Харькове, думаю, нашим партнерам нужно было бы согласиться на это", – подытожил Криволап.

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