Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, отметив, что прифронтовые зоны будут лучше защищены. Именно там враг активно применяет УМПБ.
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Задачи самолетов
По словам Евлаша, Украина ожидает F-16, поскольку они, в зависимости от типа вооружения, которое будет у него под крыльями, смогут отпугнуть российскую авиацию, которая применяет КАБы для ударов по украинским городам.
Именно дистанция, на которую летят УМПБ, унифицированные межвидовые планировочные боеприпасы, есть 80 километров. Поэтому, если наши ракеты будут на 120, а может и на 160 километров, это создаст весомую причину, по которой российские пилоты не смогут приближаться к нашим границам.
Это уменьшит напряжение в прифронтовых территориях и городах, которые расположены близко к России,
– подчеркнул представитель Воздушных сил Украины.
F-16 для Украины: что известно
- Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что его страна передаст Украине самолеты F-16 летом 2024 года. Сейчас Дания расформировывает свой парк, ведь готовится получить новое поколение самолетов – F-35.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна доставит в Украину 24 истребителяі. Оллонгрен уточнила, что сначала ВСУ получат истребители от Дании, после этого – от Нидерландов.
- Власти Бельгии планируют передать Украине свои истребители F-16 до конца 2024 года. Премьер страны Александер Де Кроо назвал решение Бельгии "большим шагом для обороны Украины".
- Украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании и начали обучение во Франции. Речь идет о четырех украинских летчиках, которых отобрал Генштаб ВСУ.
- Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16. Однако неизвестно, когда их получит наша страна. Пока что Греция проводит перевооружение страны до 2030 года.