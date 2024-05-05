Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, отметив, что прифронтовые зоны будут лучше защищены. Именно там враг активно применяет УМПБ.

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Задачи самолетов

По словам Евлаша, Украина ожидает F-16, поскольку они, в зависимости от типа вооружения, которое будет у него под крыльями, смогут отпугнуть российскую авиацию, которая применяет КАБы для ударов по украинским городам.

Именно дистанция, на которую летят УМПБ, унифицированные межвидовые планировочные боеприпасы, есть 80 километров. Поэтому, если наши ракеты будут на 120, а может и на 160 километров, это создаст весомую причину, по которой российские пилоты не смогут приближаться к нашим границам.

Это уменьшит напряжение в прифронтовых территориях и городах, которые расположены близко к России,

– подчеркнул представитель Воздушных сил Украины.

F-16 для Украины: что известно