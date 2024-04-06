Кайса Оллонгрен пообщалась с украинскими журналистами на военной авиабазе в нидерландском городе Леувардене. Ведь там проходила презентация разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper.

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Что известно о F-16 от Нидерландов

Кайса Оллонгрен объяснила, что вместе с обещанными в дополнительными шестью F-16 Украина получит от Нидерландов 24 истребителя.

Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры. Эта передача – это совместная работа, совместные усилия с Украиной, а также с Данией, Соединенными Штатами и другими странами. Это трудно, это сложно, но это произойдет,

– заявила министр обороны Нидерландов.

По ее словам, коалиция стран надеется, что летом 2024 года смогут начать поставки истребителей F-16. Оллонгрен уточнила, что сначала ВСУ получат истребители от Дании, после этого – от Нидерландов.

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