Собственно, "серебряный шар" – это метафора, обозначающая легкое решение сложной проблемы. Соответствующее заявление о F-16 генсек Североатлантического альянса сделал в одном из свежих интервью, – информирует 24 Канал.
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F-16 могут изменить правила игры
По словам Столтенберга, союзники по НАТО, предоставляя F-16, показывают непоколебимую поддержку Украины. И, самое главное, речь идет не только о самолетах, но и об обучении пилотов, техническое обслуживание и вооружение.
Все это вместе укрепляет обороноспособность страны... Хотя ни один вид вооружения сам по себе не может решить военный конфликт, F-16 играют важную роль.
В то же время генсек НАТО приветствую усилия, которые вкладывают западные государства в то, чтобы все-таки состоялась поставка F-16 нашему государству, а пилоты и другой персонал – были подготовлены.
Столтенберг также напомнил о важности времени в условиях войны, акцентировав, что каждый вид помощи, который может ускорить победу Украины, является критически важным.
В общем важно помнить, что поставки F-16 – это не только о самолетах. Это о комплексной подготовке, которая предусматривает тренировки пилотов, техническое обслуживание и поддержку всей системы. Все это требует времени и ресурсов, но крайне необходимо для того, чтобы F-16 стали эффективным средством в борьбе.
Украина ждет истребители
- Первые американские истребители F-16, вероятно, будут в Украине в июне 2024 года, согласно прогнозам министра обороны Литвы и анонимного европейского чиновника. Foreign Policy в феврале 2024 года сообщало, что до начала сентября в США 12 украинских пилотов пройдут обучение на этих истребителях.
- Америка, Великобритания, Нидерланды и Канада и Канада выражали готовность поддерживать Украину в подготовке летчиков и поставке F-16. Решение об обучении украинских летчиков было разблокировано после саммита G7. В то же время Нидерланды даже отменяли продажу истребителей частной компании в пользу Украины.
- В Румынии открыли учебный центр для подготовки украинских пилотов, что подчеркивает растущую поддержку Украины со стороны европейских союзников. А Дания и Нидерланды первыми летом 2023 года объявили о намерениях передать Украине несколько десятков истребителей F-16.