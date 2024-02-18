В то же время украинское правительство ожидает, что наши пилоты до конца финансового года в США пройдут обучение на истребителях. Говорится об около 12 летчиках.
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Украина получит первые F-16
Как отмечает Foreign Policy, первые самолеты-истребители F-16 американского производства окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
Я думаю, что в июне мы увидим их (самолеты-истребители F-16 – 24 Канал) в Украине,
– заявил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас.
В то же время такие же временные промежутки очертил еще один европейский чиновник, который присутствовал на конференции по безопасности в Мюнхене.
Кроме того, в материале издания отмечается, что украинское правительство ожидает, что до конца финансового года в США обучение на истребителях пройдут 12 пилотов. Говорится о сентябре 2024 года.
F-16 для Украины: последние новости
- Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что решение о передаче Украине F-16 уже было принято довольно давно. Поэтому глава украинской разведки ожидает увидеть западные истребители в небе нашего государства уже весной 2024 года. Пока же наши пилоты завершают обучение на этих западных истребителях.
- В то же время министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина двигается по графику в рамках всех договоренностей с партнерами по получению истребителей F-16.
- Ранее военный эксперт Роман Свитан отмечал, что F-16 у нас появляется в районе марта – апреля. В частности, лётчик-инструктор объяснил, что Украине нужно восстановить Воздушные силы ВСУ до появления истребителей.
- Кроме того, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что подготовка инфраструктуры для F-16 сегодня очень серьезна, особенно в условиях боевых действий. Ведь чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и другие моменты.
- Напомним также, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с января украинские пилоты уже летают на F-16. По его словам, международные партнеры очень-очень конфиденциально обучают украинских летчиков. Информацию особо не обнародуют.