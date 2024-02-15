Буданов выразил надежду, что самолеты F-16 могут появиться в Украине уже весной 2024 года. Пока же наши пилоты завершают обучение на этих западных истребителях.

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Буданов высказался о F-16 в Украине

Глава ГУР МО подчеркнул, что во время заседания "Рамштайн-19" украинские представители вместе с партнерами обсуждали поставки истребителей F-16 в Украину. По словам Буданова, сейчас происходит финальный этап по передаче этих самолетов для украинских пилотов.

"Относительно F-16 вопрос решен. Я думаю, что все знают. Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов", – подчеркнул он.

Глава украинской разведки отметил, что во время встречи говорилось именно о передаче, готовности Украины принимать F-16, инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава.

Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение, поэтому все могут вычислить (когда F-16 поступят в Украину – 24 Канал). Это не так уж и трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидим,

– отметил глава ГУР МО.

Стоит отметить, что на заседании "Рамштайн-19" министры обороны разных стран обсудили краткосрочные потребности Украины. В частности, главными темами встречи были поставки артиллерии, противовоздушной обороны, а также совместное производство дронов для ВСУ.

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