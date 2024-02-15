Буданов висловив сподівання, що літаки F-16 можуть з'явитися в Україні вже весною 2024 року. Наразі ж наші пілоти завершують навчання на цих західних винищувачах.
До теми ППО, артилерія, дрони та F-16: про що домовилися для України на "Рамштайні – 19"
Буданов висловився про F-16 в Україні
Глава ГУР МО підкреслив, що під час засідання "Рамштайн-19" українські представники разом з партнерами обговорювали постачання винищувачів F-16 в Україну. За словами Буданова, зараз відбувається фінальний етап щодо передавання цих літаків для українських пілотів.
"Щодо F-16 питання вирішено. Я думаю, що всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань", – наголосив він.
Очільник української розвідки зазначив, що під час зустрічі мовилося саме про передавання, готовності України приймати F-16, інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу.
Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати (коли F-16 надійдуть в Україну – 24 Канал). Це не так вже й важко. Я сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо,
– зауважив глава ГУР МО.
Варто зазначити, що на засіданні "Рамштайн-19" міністри оборони різних країн обговорили короткострокові потреби України. Зокрема, головними темами зустрічі були постачання артилерії, протиповітряної оборони, а також спільне виробництво дронів для ЗСУ.
У мережі з'явилося фото F-16 з українським знаком
- У мережі з'явилися фото літаків F-16 з українськими розпізнавальними знаками. Мовиться про зображення Державного гербу України й кольорів українського прапора.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що поява подібних фото змусила росіян добряче понервувати. Водночас речник не став підтверджувати справжність опублікованих фото, зазначивши, що "хотів би залишити це на розсуд російських пабліків".
- Водночас Ігнат наголосив, що ті F-16, які прибудуть свого часу в Україну, будуть дійсно нашими літаками. Вони міститимуть нанесені маркування, тризуби, кола та бортові номери, що відповідають нашій державі.