Буданов висловив сподівання, що літаки F-16 можуть з'явитися в Україні вже весною 2024 року. Наразі ж наші пілоти завершують навчання на цих західних винищувачах.

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Буданов висловився про F-16 в Україні

Глава ГУР МО підкреслив, що під час засідання "Рамштайн-19" українські представники разом з партнерами обговорювали постачання винищувачів F-16 в Україну. За словами Буданова, зараз відбувається фінальний етап щодо передавання цих літаків для українських пілотів.

"Щодо F-16 питання вирішено. Я думаю, що всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань", – наголосив він.

Очільник української розвідки зазначив, що під час зустрічі мовилося саме про передавання, готовності України приймати F-16, інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу.

Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати (коли F-16 надійдуть в Україну – 24 Канал). Це не так вже й важко. Я сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо,

– зауважив глава ГУР МО.

Варто зазначити, що на засіданні "Рамштайн-19" міністри оборони різних країн обговорили короткострокові потреби України. Зокрема, головними темами зустрічі були постачання артилерії, протиповітряної оборони, а також спільне виробництво дронів для ЗСУ.

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