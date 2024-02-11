Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат – передає 24 Канал. Відповідне фото винищувача опублікував військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ на позивний "Фантом".

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Фото з гербом

Юрій Ігнат зазначив, що коли винищувачі прибудуть в Україну, то вони стануть ласою ціллю для окупантів. Тому українська інфраструктура має бути адаптована. Водночас речник прокоментував появу у мережі фото з F-16, на якому нанесена українська символіка.

Ви бачили інтерв’ю нашого "Фантома", який зробив таке цікаве фото з українськими знаками, яке обговорюють справжнє воно чи ні. Ми вже бачимо, що росіяни кажуть, хай трошки понервуються,
– сказав Ігнат.

Речник Повітряних Сил, зауважив, що це вже будуть українські літаки, з уже дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, колами та бортовими номерами. Водночас речник не став підтверджувати справжність опублікованих фото, зазначивши, що "хотів би залишити це на розсуд російських пабліків".

F-16 з гербом

Український герб красується на американському винищувачі / Фото "Голос Америки"

F-16 та Україна

  • Військовий льотчик Повітряних сил "Фантом" розповів, що українські пілоти вражені можливостями F-16. Він перевершив всі їх очікування. Вони вже бачать великі перспективи та великий доробок, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації.
  • Юрій Ігнат у січні зазначав, що українські пілоти вже літають на F-16. Наразі наші герої роблять це у супроводі інструкторів. Українським пілотам потрібно налітати потрібну кількість годин.
  • Варто додати, що Нідерланди планують передати Україні більше літаків, ніж обіцяли раніше. Зокрема, ще 6 F-16 – тобто загалом Україна отримає лише від однієї країни 24 винищувачі.