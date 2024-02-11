Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат пояснив, що саме необхідно підготувати, передає 24 Канал.
До речі Перевершив наші очікування, – український пілот про навчання на F-16
Не дуже простий процес
"Знаєте, можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно якесь управління ними, системи зв'язку та інше. Логістика безумовно, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", – відзначив речник.
Водночас Юрій Ігнат наголосив, що підготовка інфраструктури для F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Адже щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти".
Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами,
– підкреслив Ігнат.
Додав, що адаптація відбувається, а пілоти навчаються.
Цікаво ЗМІ показали F-16 з розпізнавальними знаками України
Український пілот про підготовку до F-16
- Військовий льотчик Повітряних сил розповів, що підготовка пілотів, наземного персоналу та інфраструктури йде повним за планом.
- "Є нюанси, є складнощі, але з цими складнощами нам допомагають наші партнери. Але я можу вас запевнити, що якраз до того часу, коли будуть літаки F-16 готові для передачі в Україну, інфраструктура буде готова, так само як і наші люди", – підкреслив "Фантом".
- До речі, американський винищувач перевершив очікування наших пілотів.
- "Навіть з тим обсягом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи та великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації", – розповів "Фантом".