Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат пояснив, що саме необхідно підготувати, передає 24 Канал.

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Не дуже простий процес

"Знаєте, можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно якесь управління ними, системи зв'язку та інше. Логістика безумовно, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", – відзначив речник.

Водночас Юрій Ігнат наголосив, що підготовка інфраструктури для F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Адже щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти".

Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами,

– підкреслив Ігнат.

Додав, що адаптація відбувається, а пілоти навчаються.

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