Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат – передает 24 Канал. Соответствующее фото истребителя опубликовал военный летчик Воздушных сил ВСУ с позывным "Фантом".

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Фото с гербом

Юрий Игнат отметил, что когда истребители прибудут в Украину, то они станут лакомой целью для оккупантов. Поэтому украинская инфраструктура должна быть адаптирована. В то же время представитель прокомментировал появление в сети фото с F-16, на котором нанесена украинская символика.

Вы видели интервью нашего "Фантома", который сделал такое интересное фото с украинскими знаками, которое обсуждают настоящее оно или нет. Мы уже видим, что россияне говорят, пусть немножко понервничают,

– сказал Игнат.

Представитель Воздушных Сил, заметил, что это уже будут украинские самолеты, с уже действительно нанесенными маркировками, трезубцами, кругами и бортовыми номерами. В то же время представитель не стал подтверждать подлинность опубликованных фото, отметив, что "хотел бы оставить это на усмотрение российских пабликов".

Украинский герб красуется на американском истребителе / фото "Голос Америки"

F-16 и Украина