Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат – передает 24 Канал. Соответствующее фото истребителя опубликовал военный летчик Воздушных сил ВСУ с позывным "Фантом".
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Фото с гербом
Юрий Игнат отметил, что когда истребители прибудут в Украину, то они станут лакомой целью для оккупантов. Поэтому украинская инфраструктура должна быть адаптирована. В то же время представитель прокомментировал появление в сети фото с F-16, на котором нанесена украинская символика.
Вы видели интервью нашего "Фантома", который сделал такое интересное фото с украинскими знаками, которое обсуждают настоящее оно или нет. Мы уже видим, что россияне говорят, пусть немножко понервничают,
– сказал Игнат.
Представитель Воздушных Сил, заметил, что это уже будут украинские самолеты, с уже действительно нанесенными маркировками, трезубцами, кругами и бортовыми номерами. В то же время представитель не стал подтверждать подлинность опубликованных фото, отметив, что "хотел бы оставить это на усмотрение российских пабликов".
Украинский герб красуется на американском истребителе / фото "Голос Америки"
F-16 и Украина
- Военный летчик Воздушных сил "Фантом" рассказал, что украинские пилоты поражены возможностями F-16. Он превзошел все их ожидания. Они уже видят большие перспективы и большой задел, как этот самолет поможет нашим Воздушным силам увеличить способность нашей боевой авиации.
- Юрий Игнат в январе отмечал, что украинские пилоты уже летают на F-16. Сейчас наши герои делают это в сопровождении инструкторов. Украинским пилотам нужно налетать нужное количество часов.
- Стоит добавить, что Нидерланды планируют передать Украине больше самолетов, чем обещали ранее. В частности, еще 6 F-16 – то есть в целом Украина получит только от одной страны 24 истребителя.