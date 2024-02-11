Об этом заявил военный летчик Воздушных сил. "Фантом" заметил, что обучение имеет свои вызовы, поскольку F-16 очень отличается от советских Су-27 и МиГ-29.

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"Мы с таким не сталкивались, наш самолет гораздо проще, чем F-16"

Наши пилоты очень поражены. Этот самолет просто превзошел их ожидания. Даже с тем объемом информации, который они получили за время обучения, они уже видят большие перспективы и большой задел, как этот самолет поможет нашим Воздушным силам увеличить способность нашей боевой авиации,

– подчеркнул "Фантом".

Добавил, что некоторую информацию наши пилоты еще не изучили, им ее пока не дали. Поэтому можно представить, на что еще этот самолет может быть способен.

"Фантом" рассказал, что F-16 – это более диджитализированный истребитель. У него много систем и программ, которые необходимо во время полета, до полета вводить.

Относительно вызовов, то для наших ребят это новый самолет и было немножко сложно в начале, потому что это самолет новой генерации, более диджитализированный самолет, у него много систем и программ, которые надо вводить во время полета и до полета. Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немножко иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16,

– отметил пилот.

Также добавил, что подход к подготовке, к выполнению полетов является совсем другим. В частности, больше требуется самостоятельной подготовки. Мол, никто над душой не стоит, поэтому перестроиться ментально было немножко сложно. Впрочем, отметил "Фантом", украинские пилоты очень мотивированы, желание быстро переучиться – побеждает все эти сложности.

Как проходит подготовка

"Фантом" отметил, что подготовка наших пилотов идет в полной мере, как и планировалось. Впрочем, учатся не только они, но и наземный персонал, механики, которые будут обслуживать те самолеты, подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач. Все готовятся.

По срокам, как и было спланировано, где-то примерно 6 месяцев подготовка одного пилота или одной группы. Но есть нюансы, и они не связаны в основном с нашим персоналом, это связано с административной работой наших партнеров, то есть своя бюрократия, и она требует времени. Поэтому это и повлияло на время подготовки. Но она идет по плану,

– подчеркнул пилот.

Добавил, что авиация – это очень сложная система, это не один танк или одна артустановка. На самолет работает много персонала.

"И летчик или техник – это маленький винтик в большой системе", – отметил "Фантом".

Кстати, также рассказал, о впечатлениях инструкторов от наших военных. Они говорят, что украинские пилоты очень сильные. Западные инструкторы видят опыт, которого наши защитники приобрели во время ведения воздушных боев с начала полномасштабного вторжения России, и именно эти навыки попытаются улучшить на F-16.

Кстати, Нидерланды планируют передать Украине больше самолетов, чем обещали ранее. В частности, еще 6 F-16.