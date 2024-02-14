Глава Міноборони Рустем Умєров підбив підсумки 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Нагадаємо, що "Рамштайн" проходив цієї середи, 14 лютого.
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Що розповів Умєров
На 19-му "Рамштайні" союзники обговорили тему ППО.
Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди – на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати,
– написав Умєров.
Також міністр оборони заявив, що Україна рухається за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами щодо отримання винищувачів F-16.
Крім цього Умєров запевнив, що дронів буде більше.
Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались – Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство,
– сказав глава Міноборони України.
Ще Умєров заявив, що 20 країн офіційно приєдналися до Коаліції з розмінування. Він висловив слова подяки Литві за лідерство. Міністр також окремо подякував США та главі Пентагону Ллойду Остіну, який головував сьогодні на цьому засіданні.
Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій – як на землі, так і в морі й на небі, – підсумував український міністр.
Глава Міноборони Швеції теж назвав результати "Рамштайну"
Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони союзники висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну. Крім того, звучали оголошення про створення нових коаліцій. Про це Поль Джонсон заявив в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі.
Було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які зараз створюються і продовжують розвиватися в рамках Контактної групи за участю Швеції, яка бере участь у Коаліції з питань безпілотників. Ми підписали Меморандум щодо цього, а також Меморандум або, фактично, заяву про наміри щодо Коаліції з розмінування,
– сказав Поль Джонсон.
Міністр оборони Швеції сподівається, що ці коаліції принесуть свої плоди для української армії. Крім того, Поль Джонсон анонсував передачу нового пакету зброї.
Я також сказав, що незабаром ми також надамо новий пакет підтримки Україні, і він буде суттєвим і включатиме внески в усіх сферах,
– додав міністр.
Міністр оборони Швеції Поль Джонсон / Фото Софії Назаренко, 24 Канал
Що ще відомо про підсумки 19-го "Рамштайну"
- На цьому засідання Олександр Сирський вперше взяв участь на посаді Головнокомандувача ЗСУ. "Рамштайн – 19" відкривав міністр оборони США Ллойд Остін в режимі онлайн.
- Цієї середи на засіданні Німеччина доєдналася до бронетанкової Коаліції. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив у Брюсселі, що ФРН передасть Україні у 2024 році приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів, ніж торік. За словами глави Міноборони Німеччини, у цьогоріч ФРН витратить 3,5 мільярди євро на виробництво боєприпасів.
- Також Пісторіус заявив 14 лютого, що Коаліція сил і засобів протиповітряної оборони провела своє перше засідання та підписала Меморандум. Він назвав це важливим кроком за участю 15-країн-учасниць.
- Ще стало відомо про завершення підписання Угоди про співпрацю державами-учасницями ІТ-коаліції. До неї увійшли Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. У Міноборони України заявили, що це перша подібна Угода у межах коаліцій спроможностей.