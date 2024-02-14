Міністр оборони України Рустем Умєров поділився, що стало основними темами зустрічі.
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Перший "Рамштайн" головкома Сирського
Рустем Умєров анонсував початок 19 засідання Контактної групи з питань оборони України. Він наголосив, що цього разу воно відбувається онлайн.
"Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського – для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" в якості головнокомандувача ЗСУ", – написав Умєров.
Також міністр зазначив, що разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.
Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини,
– наголосив глава Міноборони.
У Брюсселі підписали Меморандум щодо ППО для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Коаліція сил і засобів протиповітряної оборони провела своє перше засідання і підписала Меморандум. Він наголосив, що це важливий крок за участю 15 країн-учасниць, оскільки "ми всі усвідомлюємо, що протиповітряна оборона є важливим уроком війни проти України".
Коаліція координуватиме національні внески для посилення протиповітряної оборони ЗСУ. Так, це дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою і краще захищати цивільне населення.
Відомо, що, оскільки очільник Міноборони України Рустем Умєров не був особисто присутній на церемонії, він підписав документ раніше в Києві.
Також Пісторіус додав, що Німеччина доєднається до бронетанкової коаліції під керівництвом Польщі.