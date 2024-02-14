Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился, что стало основными темами встречи.

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Первый "Рамштайн" главкома Сырского

Рустем Умеров анонсировал начало 19 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что на этот раз оно происходит онлайн.

"Представлю нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского – для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в качестве Главнокомандующего ВСУ", – написал Умеров.

Также министр отметил, что вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу.

Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решении насущных потребностей. Ожидайте хороших новостей,

– подчеркнул глава Минобороны.

В Брюсселе подписали Меморандум по ПВО для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Коалиция сил и средств противовоздушной обороны провела свое первое заседание и подписала Меморандум. Он подчеркнул, что это важный шаг с участием 15 стран-участниц, поскольку "мы все осознаем, что противовоздушная оборона является важным уроком войны против Украины".

Коалиция будет координировать национальные взносы для усиления противовоздушной обороны ВСУ. Так, это позволит Украине быть более эффективной на поле боя и лучше защищать гражданское население.

Известно, что, поскольку глава Минобороны Украины Рустем Умеров не присутствовал лично на церемонии, он подписал документ ранее в Киеве.

Также Писториус добавил, что Германия присоединится к бронетанковой коалиции под руководством Польши.