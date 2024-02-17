Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, на какой стадии передача Украине самолетов F-16 и сколько истребителей может получить наше государство.

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Процесс передачи истребителей F-16 Украине "идет по графику"

По его словам, в этом вопросе можно засвидетельствовать прогресс.

"Надеемся передать их (F-16 – 24 Канал) как можно скорее... Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Поэтому это хорошие новости", – отметил Марк Рютте.

Относительно количества самолетов, на которые может рассчитывать Украина, глава нидерландского правительства отметил, что их будет "не менее 24".

Будет 24 истребителя, возможно, больше, но не меньше... Мы работаем вместе с датчанами и другими,

– подчеркнул премьер Нидерландов.

Когда у Украины будут F-16: прогноз Буданова и Минобороны

Недавно, 14 февраля, состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой партнеры Украины отчитывались о продвижении по подготовке украинских пилотов и передаче ей западных истребителей.

По итогам заседания украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что "все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что решение о передаче Украине F-16 уже приняли достаточно давно. Буданов выразил надежду, что самолеты F-16 могут появиться в Украине уже весной 2024 года. Известно, что наши пилоты завершают обучение на этих западных истребителях.