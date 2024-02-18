Водночас український уряд очікує, що наші пілоти до кінця фінансового року в США пройдуть навчання на винищувачах. Мовиться про близько 12 льотчиків.

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Україна отримає перші F-16

Як зазначає Foreign Policy, перші літаки-винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року.

Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – 24 Канал) в Україні,

– заявив глава литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас.

Водночас такі ж часові проміжки окреслив ще один європейський посадовець, який був присутній на безпековій конференції у Мюнхені.

Крім того, у матеріалі видання зазначається, що український уряд очікує, що до кінця фінансового року в США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів. Мовиться про вересень 2024 року.

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