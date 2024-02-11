Мовиться про зображення Державного гербу України. Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі – сказав 24 Каналу, що літаки зовсім скоро з'являться в українському небі.

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Коли F-16 будуть в Україні

Військовий експерт зазначив, з дій партнерів, а особливо американців, видно, що вони затримують фінансування та деякі українські операції на території Росії та ТОТ. Очевидно, що у США дають можливість Владіміру Путіну по-тихому переобратися на новий термін. Оскільки американський політикум перешкоджає ухваленню рішення про виділення коштів Україні.

"Будуть затримуватися всі моменти з передачею авіації. Практично на 100% можна сказати, що F-16 у нас з'являється в районі березня – квітня. Тоді побачимо, як перші ескадрильї виконуватимуть бойові завдання з українських аеродромів під командуванням Військово-повітряних сил", – припустив полковник запасу.

Зверніть увагу! 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Документ передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів трьом державам. Попереду – фінальне голосування у Сенаті, а далі – у Палаті представників.

Як F-16 будуть застосовуватися

Льотчик-інструктор пояснив, що Україні потрібно відновити Повітряні сили ЗСУ до появи винищувачів. Зараз частина авіації підпорядкована зенітно-ракетним військам як протиповітряна оборона. Тому F-16 використовуватимуть для перехоплення повітряних цілей, а не для наступальних дій. Літаки четвертого покоління можуть стати повітряним ЗРК NASAMS, які також працюють з ракетами М-120. Хоча головна функція F-16 – підтримка наземних операцій.

Якщо не будуть відновленні Військово-повітряні сили, F-16 не додадуть бойової могутності нашим наступальним частинам. Тоді наступ проводитиметься за допомогою штурмових бригад та рот, а не штурмовиками, якими можуть бути F-16. Зенітники не знають, як F-16 використовувати як штурмовики – це не їхнє завдання,

– зазначив Роман Світан.

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