Яркие фотографии выложила на своей странице в сети X пресс-служба правительства Великобритании. Известно, что десять украинских пилотов прошли базовый курс обучения полетов на истребителях западного образца F-16.
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Однажды станут к обороне
Десять пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку и в один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск,
– отмечают в сообщении.
Украинские пилоты завершили базовые учения на западных истребителях F-16 / Фото Минобороны Великобритании
Что ждет дальше? А дальше эта группа из десяти украинских пилотов отправляется к продвинутой летной подготовке. Ею уже занимаются французские Военно-воздушные силы. А уже после этого наши летчики будут заниматься обучением на западных истребителях F-16.
Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды, и которая помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей,
– добавляют в сообщении Минобороны Великобритании.
Когда и от кого Украина получит первые F-16
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что его государство, вероятно, первым передаст Украине F-16. Он отметил, что летом 2024 года наше государство получит первые шесть западных истребителей.
- Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в интервью отметил, что F-16 дадут нашему государству "уникальный воздушный потенциал". В то же время он отметил, что использование истребителей Запад видит исключительно в пределах суверенной территории Украины.
- Также заметим, что Нидерланды выделят более 150 миллионов евро, которые потратят на покупку для Украины боеприпасов класса "воздух – воздух" для F-16, а также более 200 миллионов на покупку беспилотников.
- Напоследок напомним, что F-16 – многоцелевые западные истребители. Они помогут нам как сбивать воздушные цели, так и успешно вести наступательные действия.