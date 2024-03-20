Подробнее об ограничениях рассказал представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в интервью “Радио Свобода”, показанном в эфире телемарафона. Он отметил, что F-16 дадут Украине "уникальный воздушный потенциал".

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Где мы сможем использовать F-16

Патрика Райдера спросили, есть ли предостережения относительно использования Украиной F-16. По словам представителя Пентагона, использование истребителей Запад видит исключительно в пределах суверенной территории нашего государства. Вместе с тем он отметил, что эти воздушные суда дадут нам "уникальный воздушный потенциал".

Который имеет целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины,

– добавил Райдер.

По словам представителя Пентагона, воздушная коалиция сейчас прилагает все усилия, чтобы научить пилотов и техников из Украины управлять и поддерживать эти самолеты. Он также добавил, что эта коалиция также занимается вопросом доставки истребителей западного образца.

Дания планирует первой поставить нам F-16

Об этом стало известно несколькими днями ранее. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что его государство, вероятно, будет первым, которое предоставит нам F-16. Он добавил, что пока все идет по плану.

Глава МИД Дании отметил, что гордится инициативой, созданной его государством совместно с Нидерландами о предоставлении Киеву истребителей. Министр добавил, что его правительство имело "замечательное сотрудничество с Украиной" по этим вопросам.

По словам Ларса Люкке Расмуссена, сначала были определенные вызовы. Они были связаны со знанием языка и другим. Но со всем этим удалось справиться.

Поэтому мы точно планируем, что сможем поставить первые шесть самолетов F-16 этим летом, мы идем по графику. И, скорее всего, это будут первые F-16 для украинской противовоздушной обороны,

– сказал министр иностранных дел Дании.

Напоследок добавим, что 19 марта состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров отметил, что по его результатам наши партнеры заявили о пакетах помощи. Они будут содержать артиллерийские снаряды 155, 152 и 105 миллиметров и другие.

Также мы получим "ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции". Будет больше ракет для систем ПВО.