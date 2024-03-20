Детальніше про обмеження розповів речник Міністерства оборони США Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо Свобода", показаному в ефірі телемарафону. Він зазначив, що F-16 дадуть Україні "унікальний повітряний потенціал".

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Де ми зможемо використовувати F-16

Патріка Райдера спитали, чи є застереження щодо використання Україною F-16. За словами речника Пентагону, використання винищувачів Захід бачить винятково у межах суверенної території нашої держави. Разом з тим він наголосив, що ці повітряні судна дадуть нам "унікальний повітряний потенціал".

Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України,

– додав Райдер.

За словами речника Пентагону, повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, щоб навчити пілотів і техніків з України керувати та підтримувати ці літаки. Він також додав, що ця коаліція також займається питанням доставки винищувачів західного зразка.

Данія планує першою поставити нам F-16

Про це стало відомо кількома днями раніше. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що його держава, ймовірно, буде першою, яка надасть нам F-16. Він додав, що наразі все йде за планом.

Глава МЗС Данії зауважив, що пишається ініціативою, створеною його державою спільно з Нідерландами щодо надання Києву винищувачів. Міністр додав, що його уряд мав "чудову співпрацю з Україною" щодо цих питань.

За словами Ларса Люкке Расмуссена, спочатку були певні виклики. Вони були пов'язані зі знанням мови та іншим. Але з усім цим вдалося впоратися.

Тож ми точно плануємо, що зможемо поставити перші шість літаків F-16 цього літа, ми йдемо за графіком. І, швидше за все, це будуть перші F-16 для української протиповітряної оборони,

– сказав міністр закордонних справ Данії.

Наостанок додамо, що 19 березня відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що за його результатами наші партнери заявили про пакети допомоги. Вони міститимуть артилерійські снаряди 155, 152 та 105 міліметрів та інші.

Також ми отримаємо "ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції". Буде більше ракет для систем ППО.