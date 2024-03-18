Данія, ймовірно, стане першою країною, яка передасть Україні обіцяні винищувачі F-16. Наразі все йде за планом. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

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Йдемо за графіком

Очільник МЗС Данії каже, що він пишається ініціативою, яку створила його країна разом із Нідерландами щодо передачі винищувачів для Києва. За словами міністра, його уряд мав "чудову співпрацю з Україною" щодо цих питань.

Ларс Люкке Расмуссен згадує, що спершу були певні виклики – проблеми із знанням мови й інше, але це вдалося подолати.

Тож ми точно плануємо, що зможемо поставити перші шість літаків F 16 цього літа, ми йдемо за графіком. І, швидше за все, це будуть перші F 16 для української протиповітряної оборони,

– сказав міністр закордонних справ Данії.

