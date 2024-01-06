Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що жодних офіційних заяв Міноборони Данії з цього приводу не було.
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Перші F-16 чекаємо весною
Ігнат нагадав, що Україна здійснює підготовку до використання F-16 у надзвичайно швидких термінах. Жодна країна так не проходить.
Ви знаєте, що на F-16 у черзі стоять багато країн і не тільки на самі літаки, але й на інструкторів, які зможуть перенавчити зі старої радянської техніки чи іншої на цей літак. Україні дали зелене світло, країна робить це прискореними темпами (проходить навчання – 24 Канал),
– пояснив Ігнат.
Військовий зазначив, що українських фахівців готують на різних майданчиках – це і Британія, і США, і Данія зокрема.
Він зауважив, що США і Данія неохоче розкривають подробиці щодо навчання пілотів з України. Журналіст з Berlingske, який написав про "затримку" винищувачів, вже якось звертався до Ігната із проханням поспілкуватися з пілотами. Речник Повітряних сил порадив йому звернутися до оборонних відомств країн, які навчають українців.
Не потрібно робити з цього катастрофу чи зраду,
– закликав Ігнат, коментуючи статтю у Berlingske і зазначаючи, що жодних заяв від партнерів не було.
Нагадаємо, що Данія спочатку говорила, що відправить до України перші винищувачі до кінця 2023 року. Згодом, за словами Ігната, там назвали інший термін – весна 2024 року. Речник підкреслив, що передавати перед Новим роком винищувачі не було сенсу. Адже спершу мають завершити підготовку пілоти.
Ігнат пояснив, що три групи українських пілотів навчаються у США, Британії та Данії. Також у цих та кількох інших країнах проходить підготовку наземний персонал.
У Данії – передова група, яку відправили раніше. Пілоти там вже здійснюють польоти на F-16 з інструкторами. "Вони раніше почали, раніше і закінчать", – підкреслив Ігнат, додавши, що передачу перших літаків чекають цієї весни.
Данія "затримує" літаки: що відомо
- Видання Berlingske із посиланням на Міноборони Данії зазначає, що країна затримує передачу винищувачів Україні на пів року, до другого кварталу 2024 року.
- Затримка сталася начебто через невиконання низки умов, які б дозволили Україні використовувати F-16. На неї вплинув і графік навчань українських пілотів, розклад яких залежить від техніки та погоди.
- Також ще триває міжнародна робота над забезпеченням в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури.
- У статті йдеться, що перші літаки Україні мали б передати до Нового року.
- У Данії проходять навчання шість українських пілотів.
- Протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено вісім літаків F-16, а у 2025 році – ще п'ять.