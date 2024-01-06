Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что никаких официальных заявлений Минобороны Дании на этот счет не было.

Смотрите также Могут быть в апреле – мае, – Маломуж объяснил, с чем связаны задержки самолетов F-16

Первые F-16 ждем весной

Игнат напомнил, что Украина осуществляет подготовку к использованию F-16 за сверхбыстрые сроки. Ни одна страна так не проходит.

Вы знаете, что на F-16 в очереди стоят многие страны, и не только на сами самолеты, но и на инструкторов, которые смогут переучить со старой советской техники или другой на этот самолет. Украине дали зеленый свет, страна делает это ускоренными темпами (проходит обучение – 24 Канал),

– объяснил Игнат.

Военный отметил, что украинских специалистов готовят на разных площадках – это и Великобритания, и США, и Дания в частности.

Он отметил, что США и Дания неохотно раскрывают подробности об обучении пилотов из Украины. Журналист из Berlingske, написавший о "задержке" истребителей, уже однажды обращался к Игнату с просьбой пообщаться с пилотами. Спикер Воздушных сил посоветовал ему обратиться в оборонные ведомства стран, обучающие украинцев.

Не нужно делать из этого катастрофу или "зраду",

– призвал Игнат, комментируя статью в Berlingske и отмечая, что никаких заявлений от партнеров не было.

Напомним, что Дания поначалу говорила, что отправит в Украину первые истребители до конца 2023 года. Впоследствии, по словам Игната, там назвали другой срок – весна 2024 года. Спикер подчеркнул, что передавать перед Новым годом истребители не было смысла. Ведь сначала должны завершить подготовку пилоты.

Игнат объяснил, что три группы украинских пилотов обучаются в США, Британии и Дании. Также в этих и нескольких странах проходит подготовку наземный персонал.

В Дании – передовая группа, которую отправили раньше. Пилоты там уже совершают полеты на F-16 с инструкторами. "Они раньше начали, раньше и закончат", – подчеркнул Игнат, добавив, что передачу первых самолетов ждут этой весной.

Дания "задерживает" самолеты: что известно