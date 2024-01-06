Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что подготовка самолетов к передаче Украине – довольно сложный процесс. Однако, кроме Дании, другие страны готовятся предоставить Киеву эти истребители.

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Большая организационная работа

Маломуж напомнил, что Дания готовит украинских лётчиков для управления F-16. В то же время обучение пилотов из Украины также осуществляют США, Великобритания, Франция, Румыния, Нидерланды.

Дания высказала свое видение, ведь для обеспечения использования F-16 обучения летчиков недостаточно. Хотя и это очень важная часть. Летчики должны знать язык, материальную часть, стратегические возможности F-16 и после этого приступить к практическим полетам,

– подчеркнул генерал украинской армии.

Однако к этому времени нужно подготовить аэродромы, весь комплекс обеспечения самолетов – ежедневно, в режиме онлайн, обеспечить ремонтную базу, боеприпасы к самолету, провести согласование с Воздушными силами и Силами ПВО для того, чтобы они действовали единым фронтом и не попадали под наши радары.

Кроме того, в обучении нуждаются не только летчики, но и инженеры, технические работники, операторы. Также следует наладить коммуникации с представителями других видов и родов Вооруженных Сил.

Важно! По данным СМИ, Дания задерживает предоставление Украине истребителей F-16 – до второго квартала 2024 года. Речь идет о невыполнении ряда условий со стороны Дании, необходимых для использования Украиной этих самолетов. В частности, среди таких условий – график обучения украинских летчиков, расписание которых зависит от техники и погоды. Ранее сообщалось, что Киев должен был получить F-16 после Нового года.

Это обширная организационная, логистическая, технологическая работа. Это трудная задача, и поэтому ее выполнение требует длительного времени,

– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Однако даже если Дания задержит предоставление F-16 Украине, еще пять стран также готовятся к передаче истребителей.

"Поэтому другие страны могут в апреле – мае передать нам эти самолеты. Также будет обеспечена материально-техническая база и все системы управления этими самолетами", – подчеркнул Николай Маломуж.

Что известно о подготовке украинских летчиков к полетам на F-16