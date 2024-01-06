Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что подготовка самолетов к передаче Украине – довольно сложный процесс. Однако, кроме Дании, другие страны готовятся предоставить Киеву эти истребители.
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Большая организационная работа
Маломуж напомнил, что Дания готовит украинских лётчиков для управления F-16. В то же время обучение пилотов из Украины также осуществляют США, Великобритания, Франция, Румыния, Нидерланды.
Дания высказала свое видение, ведь для обеспечения использования F-16 обучения летчиков недостаточно. Хотя и это очень важная часть. Летчики должны знать язык, материальную часть, стратегические возможности F-16 и после этого приступить к практическим полетам,
– подчеркнул генерал украинской армии.
Однако к этому времени нужно подготовить аэродромы, весь комплекс обеспечения самолетов – ежедневно, в режиме онлайн, обеспечить ремонтную базу, боеприпасы к самолету, провести согласование с Воздушными силами и Силами ПВО для того, чтобы они действовали единым фронтом и не попадали под наши радары.
Кроме того, в обучении нуждаются не только летчики, но и инженеры, технические работники, операторы. Также следует наладить коммуникации с представителями других видов и родов Вооруженных Сил.
Это обширная организационная, логистическая, технологическая работа. Это трудная задача, и поэтому ее выполнение требует длительного времени,
– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.
Однако даже если Дания задержит предоставление F-16 Украине, еще пять стран также готовятся к передаче истребителей.
"Поэтому другие страны могут в апреле – мае передать нам эти самолеты. Также будет обеспечена материально-техническая база и все системы управления этими самолетами", – подчеркнул Николай Маломуж.
Что известно о подготовке украинских летчиков к полетам на F-16
- Сообщалось 26 декабря, что первая группа пилотов, которая состояла из 6 специалистов, закончила базовую подготовку в Великобритании и начала обучение по управлению F-16 в Дании.
- Еще 10 наших пилотов в Великобритании продолжили практическую базовую летную подготовку. Они должны получить такие навыки, как авиационная медицина и обучение на центрифуге.
- Кроме того, украинские летчики в США, а именно на авиабазе в штате Аризона, продолжают обучение. Они овладевают основами эксплуатации F-16 в аудиториях и на тренажерах, а затем должны совершать полеты. Их обучение планируется завершить до конца 2024 года.