Об этом сообщили в Минобороны Великобритании и глава МО Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал. Отметили, что речь идет о 6 украинских пилотах.

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После базовой подготовки обучение на F-16

В британском Минобороны отметили, что первая группа украинских пилотов, прошедших подготовку Королевских ВВС, учится управлять истребителями F-16 в Дании.

В августе Королевские военно-воздушные силы начали специальную подготовку по английскому языку для авиации группы из шести опытных украинских пилотов истребителей. После этого наши защитники отправились в Данию, где будут учиться управлять боевыми самолетами.

Кстати, еще 10 наших пилотов приняли участие в языковой подготовке и остаются в Великобритании, чтобы продолжить практическую базовую летную подготовку, получить важные навыки, такие как авиационная медицина и обучение на центрифуге.

Эта программа приблизит будущих украинских пилотов к стандартам НАТО в сфере пилотирования истребителей. Кроме подготовки пилотов, десятки украинских авиатехников также проходят подготовку английского, ориентированную именно на инженерное дело.

Я горжусь поддержкой, которую Королевские воздушные силы оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземному персоналу, которые станут первой линией обороны в защите украинского неба,

– подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

К слову, Британия продолжит обучение украинских пилотов и наземного персонала в 2024 году.

Министр обороны Украины поблагодарил правительство Великобритании и Гранта Шэппса за участие в подготовке боевых украинских пилотов.

Украина высоко ценит подготовку, которую Великобритания и другие партнеры предоставляют нам для пилотирования истребителями F-16 в Украине. Это быстрая и эффективная программа для обеспечения украинских пилотов навыками, необходимыми им в войне против России,

– подчеркнул Рустем Умеров.

Раньше Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину

Что известно о программе учений в Великобритании