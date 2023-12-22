Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставок в Украину.
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Нидерланды готовят Украине партию F-16
В соцсети X (ранее Twitter) Рютте заявил, что проинформировал Зеленского о решении правительства Нидерландов готовить к передаче Украине первые 18 истребителей F-16.
Предоставление F-16 – один из важнейших элементов договоренностей по военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, до самой передачи должны быть выполнены еще несколько критериев, в том числе готовность соответствующих специалистов и инфраструктуры. Это решение подтверждает, что Нидерланды не уменьшали обязательство оказывать Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию,
– сказал Рютте.
Он добавил, что также обсудил с президентом Украины решение Евросовета начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Рютте отметил, что поражен уже осуществленным прогрессом Украины и подчеркнул, что Нидерланды готовы помогать Украине продолжать реализовывать реформы, необходимые для процесса вступления.
Также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат максимум усилий для того, чтобы на саммите лидеров в феврале 2024 года достигли согласия по финансовой поддержке со стороны ЕС,
– написал Марк Рютте.
Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за решение по F-16 и активную поддержку в решении по открытию переговоров.
Я также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС Украине,
– написал президент.
Глава государства также сообщил, что обсудил с Рютте события на передовой, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины, в том числе артиллерию, беспилотники и ПВО. Кроме того, Украина и Нидерланды продолжат работать над гарантиями безопасности.
Мы договорились продолжать совместную работу по гарантиям безопасности после Вильнюсской декларации G7. Мы также обсудили следующую встречу Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира,
– добавил он.
Почему F-16 нужны Украине
- Самолеты F-16 смогут дать отпор российской авиации. Этот самолет можно использовать и как фронтовый бомбардировщик, и как истребитель, а также как самолет для перехвата ракет врага. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что он может уничтожать аэродинамические цели, а также работать по наземным и надводным целям.
- Украинские летчики проходят обучение на F-16 в ряде стран, в частности в Соединенных Штатах, Великобритании, Дании и т.д.