Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал. По его словам, чтобы легче перейти на F-16 украинские пилоты поначалу учились на легкомоторных самолетах натовского образца.

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Как проходит обучение

"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Обратите внимание! К авиационной коалиции уже присоединились Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Бельгия, Дания, США, Швеция, Франция и Португалия. Партнерами уже отработаны учебные планы и начато обучение украинских пилотов.

По словам Игната, следующий этап – самостоятельные полеты на самолетах.

И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете,

– добавил Юрий Игнат.

Кроме пилотов, обучение в США и Великобритании также проходят другие специалисты:

наземный персонал;

офицеры боевого управления;

инженерно-авиационные службы.

Обучение пилотов на F-16: что известно