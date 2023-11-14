Такой информацией с 24 Каналом поделился спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, украинские пилоты учатся и некоторые уже сели с инструкторами в F-16, но в Дании и США (Аризоне).
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Центр для обучения на F-16 только строится
Также молодые летчики проходят более долгий курс подготовки в Великобритании. Однако в Румынии только открылся центр обучения, который находится на стадии формирования и строительства.
Нужно установить учебно-материальную базу. По крайней мере, помещения для проживания. 5 самолетов, переданных Нидерландами (в будущий центр Румынии для учений украинских пилотов – 24 Канал) – это их обязательства в рамках авиационной коалиции, они будут передаваться еще до конца года. По заявлениям, до 18 самолетов смогут передать для этого центра,
– объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Для начала обучения в румынском центре нужно разместить следующее:
- учебно-материальную базу – самолеты F-16, где есть два места для летчика и инструктора;
- тренажерную базу;
- подразделения наземного обеспечения.
Когда пилоты смогут начать обучение
Кроме того, начало обучения на F-16 зависит от геополитической установки в мире, исправности техники, скорости формирования базы. Впрочем, самое главное – сколько иностранных инструкторов можно привлечь. Ведь один инструктор не может одновременно учить нескольких пилотов.
Юрий Игнат об обучении украинских пилотов на F-16: смотреть видео
Это серьезная дефицитная профессия. Инструкторы будут заниматься не только с украинскими пилотами, этот центр строится не для нас лично. Он строится для всех партнеров: и румынских пилотов, и из других стран, которые тоже, вероятно, будут переходить на F-16 и смогут там проходить подготовку,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Скорее всего, обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии начнется через несколько месяцев. Официально об этом сообщат воздушные силы ВСУ или руководство государства.