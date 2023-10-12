В то же время, Болгария будет одной из тех стран, которая будет заниматься языковой подготовкой пилотов из нашего государства. В частности, болгарские инструкторы будут преподавать летчикам английский язык.

К теме Пилотов у нас достаточно: летчик-инструктор предположил, сколько F-16 может получить Украина

Румыния отправит самолеты в обучающие центры в Румынии

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что нидерландские истребители F-16 в скором времени будут отправлены в учебный центр в Румынии, чтобы на этих истребителях могли тренироваться украинские пилоты.

Оллонгрен также выразила удовлетворение прогрессом, достигнутым в создании учебного центра F-16 в Румынии, подчеркнув, что процесс продвигается "очень хорошо".

Мы надеемся передать Румынии от 12 до 18 самолетов в течение нескольких недель. А это значит, что центр может начать свою работу,

– подчеркнула министерша.

В то же время глава Минобороны Нидерландов не уточнила, когда именно ее государство сможет передать Украине первые истребители F-16. Однако она напомнила, что говорится о 24 истребителях, остальные из которых будут использованы для учебных целей.

Обратите внимание! Нидерланды и Дания возглавляют авиационную коалицию, цель которой – помочь Украине получить F-16 для противостояния полномасштабной агрессии российской армии.

Болгария будет учить наших пилотов английскому языку

Министр обороны Украины Рустем Умеров 12 октября рассказал, что он встретился со своим болгарским коллегой Тодором Тагаревым. В частности, министры подписали меморандум, расширяющий сферу сотрудничества между нашими государствами, включая киберзащиту, стратегические коммуникации и получение военно-технической поддержки.

Этот документ также закладывает основу будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества. Кроме того, Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских пилотов F-16,

– подчеркнул Умеров.

Напоследок глава украинского Минобороны поблагодарил за "жизненную поддержку" министра Тагарева и весь болгарский народ.

F-16 для Украины: последние новости