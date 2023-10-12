В то же время, Болгария будет одной из тех стран, которая будет заниматься языковой подготовкой пилотов из нашего государства. В частности, болгарские инструкторы будут преподавать летчикам английский язык.
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Румыния отправит самолеты в обучающие центры в Румынии
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что нидерландские истребители F-16 в скором времени будут отправлены в учебный центр в Румынии, чтобы на этих истребителях могли тренироваться украинские пилоты.
Оллонгрен также выразила удовлетворение прогрессом, достигнутым в создании учебного центра F-16 в Румынии, подчеркнув, что процесс продвигается "очень хорошо".
Мы надеемся передать Румынии от 12 до 18 самолетов в течение нескольких недель. А это значит, что центр может начать свою работу,
– подчеркнула министерша.
В то же время глава Минобороны Нидерландов не уточнила, когда именно ее государство сможет передать Украине первые истребители F-16. Однако она напомнила, что говорится о 24 истребителях, остальные из которых будут использованы для учебных целей.
Болгария будет учить наших пилотов английскому языку
Министр обороны Украины Рустем Умеров 12 октября рассказал, что он встретился со своим болгарским коллегой Тодором Тагаревым. В частности, министры подписали меморандум, расширяющий сферу сотрудничества между нашими государствами, включая киберзащиту, стратегические коммуникации и получение военно-технической поддержки.
Этот документ также закладывает основу будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества. Кроме того, Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских пилотов F-16,
– подчеркнул Умеров.
Напоследок глава украинского Минобороны поблагодарил за "жизненную поддержку" министра Тагарева и весь болгарский народ.
F-16 для Украины: последние новости
- Владимир Зеленский 11 октября рассказал, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции по предоставлению самолетов F-16. В частности, страна согласилась предоставить нашему государству западные истребители и поддержала обучение украинских пилотов.
- В то же время, посол Нидерландов при НАТО Тийс ван дер Плас сказал, что Украина, вероятно, получит F-16 от Нидерландов конце 2024 года. Ведь украинские пилоты изучают английский язык.
- Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Сибрина Сингх рассказывала, что украинские пилоты начали обучение на западных истребителях в США. Речь идет о языковой подготовке наших пилотов.