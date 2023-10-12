Водночас Болгарія буде однією з тих країн, яка займатиметься мовною підготовкою пілотів з нашої держави. Зокрема, болгарські інструктори викладатимуть для льотчиків англійську мову.

До теми Пілотів у нас достатньо: льотчик-інструктор припустив, скільки F-16 може отримати Україна

Румунія відправить літаки у навчальні центри в Румунії

Міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що нідерландські винищувачі F-16 незабаром будуть відправлені у навчальний центр у Румунії, щоб на цих винищувачах могли тренуватися українські пілоти.

Оллонгрен також висловила задоволення прогресом, досягнутим у створенні навчального центру F-16 в Румунії, підкресливши, що процес просувається "дуже добре".

Ми сподіваємось передати Румунії від 12 до 18 літаків протягом кількох тижнів. А це означає, що центр може розпочати свою роботу,

– підкреслила міністерка.

Водночас очільниця Міноборони Нідерландів не уточнила, коли саме її держава зможе передати Україні перші винищувачі F-16. Однак вона нагадала, що мовиться про 24 винищувачі, решта з яких буде використана для навчальних цілей.

Зверніть увагу! Нідерланди та Данія очолюють авіаційну коаліцію, мета якої допомогти Україні отримати F-16 для протистояння повномасштабній агресії російської армії.

Болгарія навчатиме наших пілотів англійської мови

Міністр оборони України Рустем Умєров 12 жовтня розповів, що він зустрівся зі своїм болгарським колегою Тодором Тагаревим. Зокрема, міністри підписали меморандум, який розширює сферу співпраці між нашими державами, включаючи кіберзахист, стратегічні комунікації та отримання військово-технічної підтримки.

Цей документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва. Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16,

– наголосив Умєров.

Наостанок очільник українського Міноборони подякував за "життєву підтримку" міністрові Тагареву та всьому болгарському народу.

F-16 для України: останні новини