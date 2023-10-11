Крім того, якщо долучаться США, то Україні можуть загалом надати 100 – 120 літаків F-16. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Україна точно отримає F-16
Роман Світан зазначив, що українські пілоти вже навчаються працювати на винищувачах F-16. З цього можна зробити висновок, що політичне рішення щодо передачі Україні F-16 вже прийняте. ЗСУ точно отримають цю авіацію.
Усе йде до того, що ми отримаємо приблизно 50 одиниць F-16, як мінімум. Якщо доєднаються США, то, думаю, ми зможемо отримати 100 – 120 літаків. Пілотів у нас достатньо, які можуть перевчитись та виконувати завдання на цьому літаку,
– підкреслив він.
Крім того, Україні також потрібні шведські винищувачі Gripen. Річ у тім, що літаки F-16 не можуть нести деяке європейське озброєння, а Gripen – американське. Тому мати і те, і інше озброєння було б дуже ефективно.
Світан про передачу Україні F-16: дивіться відео
F-16 для України: останні новини
- У Брюсселі 11 жовтня проходила 16-та зустріч у форматі "Рамштайн". Також за зачиненими дверима відбулось засідання учасників коаліції щодо винищувачів F-16. Після зустрічі Міністерство оборони Бельгії заявило, що країна зможе передати літаки на початку 2025 року.
- Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер пояснила, що кількість переданих літаків залежатиме від "збільшення потужності нових F-35". За її словами, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів та запропонує технічне обслуговування всього коаліційного флоту F-16.
- 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідав Бухарест та провів переговори із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. У Румунії зараз створюють Центр підготовки пілотів для F-16. Зазначається, що українські пілоти будуть серед перших, хто там навчатиметься.