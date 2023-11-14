Об этом 24 Каналу заявил эксперт с авиации Валерий Романенко, отметив, что пилоты должны уметь применять все виды вооружения и аппаратуры.

К теме "Готовим новое поколение благодаря ему": на открытии учебного центра F-16 упомянули "Джуса"

"Раньше только кролики размножаются. А пилотов нужно готовить долго и усердно", – сказал эксперт с авиации.

Так украинские военные должны уметь применять бортовые комплексы всех систем самолета – как для поражения врага, так и для защиты собственного истребителя. Кроме того, пилоты должны уметь работать не только самостоятельно, но и в паре, и четверке.

Это очень сложный момент – слетать подразделения. Тот, кто ведет и кого ведут, должны друг друга понимать с полудвижения,

– отметил Романенко.

Истребители F-16 сложнее машин, которые есть у ВСУ. Поэтому украинским защитникам нужна очень большая практика, чтобы привыкнуть. Бойцы должны быть максимально подготовленными, чтобы участвовать в боях.

Как проходит обучение

По словам эксперта с авиации, украинские пилоты, обучающиеся на F-16 в США, якобы летают с инструктором за спиной на двухместных самолетах. Так они должны совершить 7 – 8 полетов. Позже, с разрешения инструктора, они будут летать на этих же истребителях самостоятельно или перейдут на одноместные машины.

Сколько может продолжаться обучение на F-16: смотрите видео

После этого начнутся полеты по маршрутам и минимальный пилотаж. А также полеты с подвесными баками и вооружением. Далее – этап боевой подготовки. Он длится больше месяца.

"Это базовая подготовка. Если мы хотим максимально эффективно использовать HARM, то это нужно еще учить прорыву противовоздушной обороны или хотя бы нанесению ударов с полным использованием возможностей этой ракеты. Достаточно сложный процесс", – подчеркнул Валерий Романенко.

Также нужно еще изучить ракурсы стрельбы и возможности дальности работы ракет, которые предоставят украинской армии вместе с самолетами. От вида вооружения зависит тактика и то, как его можно использовать.

Обучение украинских пилотов на F-16: главное