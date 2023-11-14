Об этом 24 Каналу заявил эксперт с авиации Валерий Романенко, отметив, что пилоты должны уметь применять все виды вооружения и аппаратуры.
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"Раньше только кролики размножаются. А пилотов нужно готовить долго и усердно", – сказал эксперт с авиации.
Так украинские военные должны уметь применять бортовые комплексы всех систем самолета – как для поражения врага, так и для защиты собственного истребителя. Кроме того, пилоты должны уметь работать не только самостоятельно, но и в паре, и четверке.
Это очень сложный момент – слетать подразделения. Тот, кто ведет и кого ведут, должны друг друга понимать с полудвижения,
– отметил Романенко.
Истребители F-16 сложнее машин, которые есть у ВСУ. Поэтому украинским защитникам нужна очень большая практика, чтобы привыкнуть. Бойцы должны быть максимально подготовленными, чтобы участвовать в боях.
Как проходит обучение
По словам эксперта с авиации, украинские пилоты, обучающиеся на F-16 в США, якобы летают с инструктором за спиной на двухместных самолетах. Так они должны совершить 7 – 8 полетов. Позже, с разрешения инструктора, они будут летать на этих же истребителях самостоятельно или перейдут на одноместные машины.
Сколько может продолжаться обучение на F-16: смотрите видео
После этого начнутся полеты по маршрутам и минимальный пилотаж. А также полеты с подвесными баками и вооружением. Далее – этап боевой подготовки. Он длится больше месяца.
"Это базовая подготовка. Если мы хотим максимально эффективно использовать HARM, то это нужно еще учить прорыву противовоздушной обороны или хотя бы нанесению ударов с полным использованием возможностей этой ракеты. Достаточно сложный процесс", – подчеркнул Валерий Романенко.
Также нужно еще изучить ракурсы стрельбы и возможности дальности работы ракет, которые предоставят украинской армии вместе с самолетами. От вида вооружения зависит тактика и то, как его можно использовать.
Обучение украинских пилотов на F-16: главное
- Украинские пилоты уже начали обучение на самолетах F-16 в Соединенных Штатах Америки. В ВВС США заявили, что обучающая программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота. Обучение будет продолжаться несколько месяцев.
- В Румынию прибыли американские истребители F-16. На них будут учиться украинские пилоты. Самолеты для тренировок предоставили Нидерланды. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что центр, в котором будут проводить занятия, еще строится.
- Первые F-16 Украина получит от Дании и Нидерландов. Они передадут ВСУ 61 самолет. Также к авиационной коалиции присоединились Бельгия, Португалия, США и Великобритания. Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, американские истребители будут в Украине весной 2024 года.