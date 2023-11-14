Последние недели в медиапространстве приковано внимание к истребителям F-16. В румынском городе Фетешть 13 ноября открыли центр, где украинские пилоты смогут поучиться на этих самолетах.
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Как открывали центр F-16
Это сделали министр обороны Румынии Анджел Тилвар и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии будут тренироваться украинские и румынские пилоты. Самолеты предоставили Нидерланды.
На открытии были представители США, Дании и Украины. По мнению министра обороны Нидерландов, "эта международная коалиция F-16 усилит как НАТО, так и Украину". Она подчеркнула, что "это единственный способ для нас справиться с нынешними угрозами".
Во время своего выступления я вспомнила покойного Андрея Пильщикова, лётчика ВВС Украины с позывным "Джус". Он был большим поклонником перехода на F-16. Отчасти благодаря его усилиям мы можем сейчас готовить новое поколение пилотов,
– указала Кайса Оллонгрен.
Открытие Европейского учебного центра F-16 (EFTC) в Румынии / Фото из соцсети Х Кайсы Оллонгрен
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Что известно об открытии учебного центра F-16 в Румынии
- Туда планировали передать от 12 до 18 самолетов, пока известно о прибытии пяти.
- Подготовка украинских пилотов может занять не менее 6 месяцев.
- Инструкторов и технический персонал для обучения предоставила компания-производитель F-16 Lockheed. На открытии центра был ее вице-президент.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что учения наших пилотов еще не начинались.