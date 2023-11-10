Пока можно говорить, что, вероятно, на одном самолете F-16 будут тренировать сразу нескольких пилотов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, добавив, что не менее важно подготовить технический персонал, который будет обслуживать самолет.

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Когда F-16 могут оказаться в Украине

Вероятно, наша страна при подготовке пилотов и самолетов применит такой же подход, как используют Нидерланды, США и другие члены НАТО, но будет делать это с большей интенсивностью. Также появилась информация, что Нидерланды до конца года планируют разместить в Румынии свои самолеты F-16 для обучения украинцев.

Можно предположить, что первая ротация украинских пилотов и самолетов F-16 будет около одной украинской эскадрильи, то есть 12 самолетов, которые, например, в первом квартале следующего года смогут выполнять боевые задания на войне,

– заметил Михаил Самусь.

Ранее озвучивали разные цифры по количеству самолетов, даже говорилось о 150 F-16 для того, чтобы полностью закрыть небо над Украиной. Однако даже 12 истребителей, которые могли бы использовать наши пилоты на разных направлениях, – стало бы возможностью изменить ситуацию на фронте.

Если вспомнить о левобережье Херсонщины, если бы мы имели F-16, то десантные операции Морской пехоты и Сил специальных операций проходили бы гораздо быстрее и эффективнее,

– добавил Самусь.

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Насколько изменят ситуацию дополнительные системы Patriot

Украина также должна получить еще один комплекс Patriot – это станет значительным усилением защиты неба и позволит кардинально изменить ситуацию. Если говорят, что к нам идет несколько пусковых установок NASAMS, это значит, что удастся прикрыты некоторые объекты, потому что радиус действия таких комплексов – это 20 – 40 километров.

Если говорится о Patriot или комплексах SAMP/T – это купола с радиусом более 100 километров. Для Украины, как для одной из крупнейших стран Европы по территории, – принципиально иметь комплексы большой или средней дальности,

– подчеркнул Самусь.

Только тогда мы сможем говорить о прикрытии наших территорий от ударов баллистическими ракетами, в частности, Юга Украины, куда враг ежедневно направляет свои удары. От них также серьезно страдает портовая инфраструктура.

Не стоит забывать и о планах врага по массированным ударам по нашей энергетической инфраструктуре зимой. Следовательно, комплексы Patriot нам могут существенно помочь.

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