Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил возможные этапы подготовки.

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"Идет процесс, которому нужно радоваться, и который мы ожидали долгие месяцы. Мы просили это оружие с самого начала, и постепенно партнеры нам его предоставляли", – отметил Игнат.

Оружие для Украины

По словам спикера, Украина получила всю номенклатуру зенитно-ракетного вооружения, которое просила и которое нам обещали. Впрочем, здесь говорится о типах и наименованиях, но не количестве, необходимом украинским защитникам.

Нам нужно заменить весь старый парк зенитных ракетных систем. Нам нужно заменить и старый парк авиационной техники: самолеты, вертолеты. Но сначала F-16, чтобы завоевать преимущество в воздухе и отбивать российские атаки, отгонять ее авиацию и поддержать наши войска. Таким образом процесс идет, он очень нам необходим,

– отметил Юрий Игнат.

Американские партнеры будут проводить учения по плану. После тренажеров украинских пилотов ожидает работа с инструкторами и выполнение поставленных задач. После определенного количества часов полетов бойцы самостоятельно смогут управлять F-16 и проходить групповую слетанность в паре, звене, эскадрилье.

"Конец обучения – боевое применение. То, для чего нам нужен F-16, чтобы научиться на нем воевать и громить врага в небе и на земле", – добавил спикер.

Обучение украинских пилотов: что известно